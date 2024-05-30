طهران تدعو سلطات أفغانستان للعمل وفقا للأساليب الدولية المعترف بها

العالم – إيران

وردا على سؤال للصحفيين حول بعض الأخبار التي تحدثت عن إجراء تغييرات في كادر القنصلية الأفغانية العامة في مدينة مشهد الإيرانية، قال كنعاني إن إجراء أي تغيير على الطاقم القنصلي، يتبع الأنظمة التي تحددها معاهدة فيينا لعام 1963 حول العلاقات القنصلية.

وأضاف انه تم خلال اللقاء الذي عقده مشرف السفارة الأفغانية في طهران مع مدير عام شؤون آسيا الجنوبية بوزارة الخارجية والطلب بتغيير كادر القنصلية العامة الأفغانية بمدينة مشهد (شمال شرق)، وضع المشرف في صورة الإجراءات المتعبة وأن يحصل الكادر الجديد على موافقة وتأشيرات الدخول للدولة المضيفة ومن ثم مباشرة المهمة الموكلة إليهم.