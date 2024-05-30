الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران تدعو سلطات أفغانستان للعمل وفقا للأساليب الدولية المعترف بها

طهران تدعو سلطات أفغانستان للعمل وفقا للأساليب الدولية المعترف بها
الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعا الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الخميس، سلطات الخارجية الأفغانية للتصرف وفقا لمعاهدة فيينا لعام 1963 وبما يتطابق مع الأساليب الدولية المعترف بها إن أرادت إجراء أي تغيير على طاقمها القنصلي.

العالم إيران

وردا على سؤال للصحفيين حول بعض الأخبار التي تحدثت عن إجراء تغييرات في كادر القنصلية الأفغانية العامة في مدينة مشهد الإيرانية، قال كنعاني إن إجراء أي تغيير على الطاقم القنصلي، يتبع الأنظمة التي تحددها معاهدة فيينا لعام 1963 حول العلاقات القنصلية.

وأضاف انه تم خلال اللقاء الذي عقده مشرف السفارة الأفغانية في طهران مع مدير عام شؤون آسيا الجنوبية بوزارة الخارجية والطلب بتغيير كادر القنصلية العامة الأفغانية بمدينة مشهد (شمال شرق)، وضع المشرف في صورة الإجراءات المتعبة وأن يحصل الكادر الجديد على موافقة وتأشيرات الدخول للدولة المضيفة ومن ثم مباشرة المهمة الموكلة إليهم.

روابط ذات صلة

روسيا تعتزم رفع حركة طالبان من قائمتها للمنظمات الإرهابية

ايران تدين الهجوم الارهابي في بامیان افغانستان

إيران ترسل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى منكوبي السيول في أفغانستان

كاظمي قمي: على الأمم المتحدة تسهيل عودة اللاجئين الأفغان الى بلادهم