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البرلمان السلوفيني: سنعترف بالدولة الفلسطينية الثلاثاء

البرلمان السلوفيني: سنعترف بالدولة الفلسطينية الثلاثاء
الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة البرلمان السلوفيني أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش، اليوم الخميس، ان برلمان بلادها سيصوت الثلاثاء المقبل على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، بعدما أقدمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج على هذه الخطوة.

العالم - فلسطين

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي في ليوبليانا، الخميس، أنه "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء، اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 بتوقيت غرينتش)".

وكانت الحكومة السلوفينية أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية التي كان يفترض إنهاؤها بحلول منتصف حزيران.

والموافقة على المرسوم تتطلب غالبية بسيطة، علما أن ائتلاف اليسار الوسط الحاكم يتمتع بـ51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.

في الوقت نفسه، رفع العلم الفلسطيني على مقر الحكومة في العاصمة.

واعترفت إسبانيا وأيرلندا، العضوان في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج، الثلاثاء، رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو "السلام في الشرق الأوسط"، بحسب الدول الثلاث.

وأثارت هذه الخطوة غضب السلطات الإسرائيلية.

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