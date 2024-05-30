إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك

العالم-الامريكيتان

أدانت الهيئة ترامب في 34 تهمة جنائية موجهة ضد ترامب والمتمثلة في تزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال مقابل الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

ويجعل قرار هيئة المحلفين ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية. ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه وأدان القضية باعتبارها شكلاً من أشكال التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته المعروفة بـ "أموال الصمت"، ووصفها بأنها "يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا".

وقال جونسون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "اليوم هو يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا. احتفل الديمقراطيون بإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، استناداً إلى شهادة مجرم مدان تم شطب اسمه من سجل المحامين. كان هذا تمريناً سياسياً بحتاً، وليس قانونياً".