شهداء ومصابون بقصف لطيران الاحتلال وسط قطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت مصادر محلية إن شهداء وصلوا أشلاء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح نتيجة قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما ارتقى شهداء في استهداف منزل سكني بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن ثمانية شهداء ارتقوا على الأقل، بينهم طفلان وثلاث نساء، في القصف على مخيم البريج، والذي استهدف منزلا لعائلة الصوص.

كما ارتقى 4 شهداء على الأقل في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الهور في مخيم البريج.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة الصوص في محيط مسجد النور في "بلوك 9" بمخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين واشتعال النيران في المنزل والمنطقة المجاورة.

إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس

وفجر اليوم الجمعة أيضا، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت مصابا برصاص الاحتلال الحي في القدم خلال مواجهات اندلعت في شارع فيصل بمدينة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت منها المواطن أحمد عمران من شارع اسو.

وكانت قوة احتلالية مع جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم وسط اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في حارة الحشاشين داخل المخيم، ولم يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.