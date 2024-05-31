إيران ترد على مزاعم 'تجنيدها عصابات' لاستهداف سفارات الاحتلال

العالم - إيران

ونفت السفارة الإيرانية في ستوكهولم في بيان الانباء التي نشرتها وسائل الإعلام السويدية ووصفتها بالكاذبة، داعية هذه الوسائل الى عدم الثقة في ادعاءات وتقارير ينشرها الكيان الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال.

وجاء في هذا البيان: في ظروف تصدم فيها الجرائم والسلوك اللاإنساني والإبادة الجماعية والأعمال المروعة والمخزية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي لقتل الأطفال والأبرياء، كل احرار العالم، قامت بعض وسائل الإعلام السويدية ببث ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة لوسائل الإعلام والمؤسسات التابعة لهذا الكيان الغاشم، ونشرت بيانات كاذبة وملفقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في بيان السفارة الإيرانية في ستوكهولم: كان من المتوقع عدم ثقة وسائل الإعلام السويدية في الادعاءات والتقارير التي ينشرها الكيان الإسرائيلي واستخدام قدرتها على وقف جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين تماشيا مع المعايير العالمية.

ووكانت وسائل الإعلام السويدية، زعمت من خلال نشر أنباء لا أساس لها من الصحة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخطط للهجوم على سفارات الكيان الصهيوني عبر "تجنيد عصابات".