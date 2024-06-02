أمير الكويت يعين وليا جديدا للعهد.. من هو؟

العالم- الكويت

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أن المادة الثانية من الأمر الأميري، جاء فيها أنه على رئيس مجلس الوزراء "عرض أمرنا هذا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة"، على أن يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فور صدوره، وفق المادة الثالثة.

ويأتي تعيين ولي للعهد في الكويت، بعد ثلاثة أسابيع، من قرار أمير البلاد حل مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات، في أعقاب أزمة سياسية أدت الى تعثر الإعلان عن تشكيلة الحكومة، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 4 نيسان/أبريل الماضي.

وكان الشيخ صباح خالد (71 عاماً) قد تولى رئاسة الحكومة الكويتية بين عامي 2019 و2022، في عهدي الأميرين الراحلين الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما تولى منصب وزير الخارجية من العام 2011 حتى العام 2019. وأبصرت حكومة جديدة في الكويت النور، منتصف أيار/مايو الماضي، وهي الحكومة الأولى في عهد الأمير الجديد.