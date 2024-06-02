وزير الثقافة اللبناني يزور منزل الشهيد عبد اللهيان

العالم - إيران

وواسى عدنان أسرة الشهيد عبد اللهيان نيابة عن الحكومة اللبنانية.

ويزور وزير الثقافة اللبناني طهران للمشاركة في الذكرى الـ35 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية في إيران، آية الله روح الله الخميني (ره) وللمشاركة في المؤتمر الدولي "غزة المظلومة والمقاومة".

ومن المقرر أن يجري القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيراني، علي باقري كني زيارة إلى لبنان غدا الأثنين.

وأفادت قناة LBCI اللبنانية أن باقري كني سيصل لبنان غدا في أول زيارة رسمية لمسؤول إيراني إلى الخارج بعد استشهاد إبراهيم رئيسي وعبد اللهيان ورفاقهما في حادث تحطم مروحيتهم شمال غربي البلاد.

وكان باقري قد أعلن السبت عن جولته الإقليمية إلى سوريا ولبنان في إطار التشاور من أجل "تضافر جدي من أجل مواجهة جدية وفعالة لمحاربة جرائم الصهاينة".