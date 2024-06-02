انتهاء الاجتماع المصري الأميركي الإسرائيلي حول معبر رفح

العالم - مصر

وقال مصدر مصري لـلوكالات إن الوفد المصري "قدم رؤيته لإدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بعد اتصالات عقدها مع السلطة الفلسطينية وحركة حماس والاتحاد الأوروبي".

ولفت المصدر إلى أن مصر "طلبت رفع عدد شاحنات المساعدات إلى 400 شاحنة مع بدء إعادة تشغيل معبر رفح". ووصل اليوم الأحد إلى القاهرة وفد إسرائيلي يغلب عليه الطابع الفني، لعقد مشاورات مع المسؤولين المصريين بشأن إعادة تشغيل معبر رفح الحدودي، والوضع الأمني على الحدود الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وبحسب مصدر مصري مطلع على تحركات القاهرة بشأن ملف قطاع غزة، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن القاهرة لا تزال متمسكة بموقف رافض لتشغيل المعبر طالما استمرت السيطرة الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني، لافتاً إلى أن هناك طروحات أميركية بالعودة إلى الاتفاق الخاص بإدارة المعبر بشكل ثلاثي بين السلطة الفلسطينية، وإشراف بعثة من الاتحاد الأوروبي على الجانب الفلسطيني، وإدارة مصرية خالصة من الجانب المصري.

وأشار المصدر إلى أن ما يعني القاهرة هو وجود إدارة فلسطينية في الجانب الفلسطيني، لكون المعبر بالأساس معبرا فلسطينيا مصريا، موضحاً في الوقت ذاته أن الإدارة الأميركية تجري محادثات في الوقت الراهن لإقناع السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي بإرسال تابعين لهم يتولون إدارة المعبر عقب انسحاب تل أبيب منه، وذلك لسرعة تمرير المساعدات.

وأوضح المصدر أن الجانب الأميركي مقتنع بأنه من الناحية الفنية لا يمكن الاستغناء عن الطريق البري عبر معبر رفح لإدخال المساعدات من خلال الميناء العائم على ساحل غزة، والذي تعطل أكثر من مرة مؤخراً.

وأوضح المصدر أن هناك تنسيقاً وتشاوراً متواصلين خلال الفترة الأخيرة بين المسؤولين في مصر وحركة حماس بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والوضع الأمني في المنطقة الحدودية، لافتاً إلى أن هذا التنسيق في جزء منه يهدف إلى عدم وقوع احتكاكات مع العناصر المصرية على الشريط الحدودي، خلال عمليات المقاومة لصد الهجوم الإسرائيلي في رفح.