مظاهرات تضامنية مع فلسطين في عدة ولايات أميركية

العالم - الاميركيتان

في نيويورك، خرجت مسيرة احتجاجية شارك فيها طلبة جامعات ومدارس، للاحتجاج على استمرار الحرب وتنديدا بقمع الشرطة للطلبة المحتجين في الجامعات والمدارس، كما غادر طلاب حفل التخريج السنوي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا احتجاجا على عدم استجابة إدارة المعهد لمطالبهم بوقف التعاون مع الشركات الداعمة للاحتلال.

كما غادر المئات من طلبة جامعة شيكاغو حفل تخرجهم، لدعم الطلبة الذين تم حجب شهاداتهم نتيجة مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي.

كما اعتصم عدد من النشطاء، احتجاجا امام شركة L3Harris Technologies)) للتكنولوجيا، لتزويد كيان الاحتلال بالأجزاء المكونة للطائرات الحربية.

وفي السياق ذاته، شارك الآلاف من النشطاء في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في كارولينا الشمالية، ونظم نشطاء مسيرة مركبات تحمل العلم الفلسطيني وصور الأطفال الشهداء في غزة، داخل ممرات مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، للاحتجاج على استمرار الحرب على غزة.