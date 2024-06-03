شخصيات إيرانية من العيار الثقيل تعلن ترشحها بالإنتخابات الرئاسية.. شاهد من هي؟

العالم – خاص بالعالم

ومع إنتهاء عملية تسجيل المرشحين التي رست عند واحد وثمانين مرشحاً أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن السلطات نجحت في إدارة العملية بشكل جيد.

وقال أحمد وحيدي وزير الداخلية الإيراني نائب الرئيس في الحكومة السابقة:"لقد تمت هذه العملية والحمد لله بشكل جيد ودقيق.. وحصل المرشحون على الفرصة الكافية لطرح أفكارهم وخططهم.. نأمل أن تستمر هذه المسيرة حتى النهاية بشكل صحيح.. تقع على عاتقنا وعاتق المرشحين مسؤولية كبيرة للمضي في نهج الشهيد الرئيس رئيسي ورفاقه وتعزيز الأجواء الطيبة التي أعقبت شهادتهم وأن تجري انتخابات قوية وناجحة".



هموم الشعب الأساسية ومسألة الاقتصاد والمعيشة هو ما تحدث عنه رئيس البرلمان محمد قاليباف، مشيراً إلى أن تقدم ومستقبل البلد هو الشغل الشاغل بالنسبة له وإنه سيعمل على تعزيزه.



وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف:" نحن اليوم مهتمون بتقدم ومستقبل بلدنا وحياة أطفالنا. كلنا ننظر بعناية إلى ظروف البلد المعقدة ونسأل أنفسنا أي التوجهات يجب أن تستمر كما إن من المهم أن لا تؤدي الخلافات السياسية إلى تهميش هموم الناس الأساسية ومسألة الاقتصاد والمعيشة".



أما نائب الرئيس في الحكومة السابقة اسحاق جهانغيري فقد ركز على الوضع الإقتصادي والمعيشي في البلاد .

وقال نائب الرئيس في الحكومة السابقة اسحاق جهانغيري:"لقد سعى الشعب الإيراني دائمًا إلى الحرية والاستقلال والعدالة والتقدم، وبذلت الجهود طوال هذه السنوات لتحقيق هذه الأهداف. ورغم كل هذه الجهود والإنجازات، إلا أن النتيجة اليوم ليست على ما يرام".



وكان من بينِ أبرزِ المرشحين للانتخابات الرئاسية خلالَ الأيام الماضي رئيسُ البرلمان الأسبق علي لاريجاني، وممثلُ قائدِ الثورة الإسلامية في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، وعمدة طهران علي رضا زاكاني والإصلاحي عبد الناصر همتي.

هذا وستنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين النهائيين في الثاني عشر من حزيران يونيو وستستمر ستة عشر يوما. على ان تجرى الانتخابات الثامن والعشرين من الشهر القادم، لاختيار الرئيس التاسعة للبلاد عن طريق التصويت المباشر للشعب.

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