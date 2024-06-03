نبذة مختصرة عن المرشح الرئاسي محمد باقر قاليباف

العالم – ايران

هو من مواليد 1961 طرقة بمحافظة مشهد

سياسي اصولي وقائد عسكري سابق شغل منصب عمدة طهران.

وكان قائد مقر خاتم الانباء للاعمار في فترة 1994-1997 وقائد سلاح الجو في حرس الثورة الاسلامية من 1997 – 2000.

كما شغل منصب رئيس الشرطة الإيرانية في الفترة من 2000 – 2005 .

وكان مرشحا في انتخابات ايران الرئاسية عام 2013 لكنه خسر امام حسن روحاني وحل في المرتبة الثانية ب، 6,077,292 صوتا.

كما كان مرشحا في انتخابات الرئاسة عام 2005 .

تم انتخابه عمدة طهران من قبل المجلس البلدي للعاصمة خلفا لمحمود أحمدي نجاد الذي ترك المنصب بعد انتخابه رئيسا.

أعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2007 .

حاصل على درجة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة تربيت مدرس.

وهو ايضا طيار معتمد عليه لطيران بعض طائرات ايرباص.

يشغل قاليباف حاليا منصب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، حيث أُعيد انتخابه لولاية جديدة لرئاسة المجلس في مايو 2024.