تقارير أممية مقلقة في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء

العالم – خاص بالعالم

فمنذ أكثر من سبعة أشهر، يمارس الكيان الصهيوني أبشع الجرائم والمجازر المروّعة بحق الأطفال الأبرياء في قطاع غزة؛ الذين كانوا ولا يزالون هدفاً مباشراً لإرهاب وإجرام الاحتلال.



فحسب تقارير أممية، فإنَّ طفلاً واحداً يصاب أو يموت كلّ عشرة دقائق في غزة، كما أنَّ عدد الشهداء يقدّر بأكثر من أربعة عشر ألف طفل شهيد؛ يفوق عددهم العدد المسجّل على مدى أربعة أعوام من النزاعات في العالم.

أما في سجون الاحتلال يقبع أكثر من مئتين طفل فلسطيني، أغلبهم من طلبة المدارس، بينهم أكثر من عشرين طفلاً من قطاع غزَّة، تُرتَكب ضدّهم صنوف التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبّي المتعمَّد، والمنع من زيارة الأهل والطواقم الصحية والمنظمات الحقوقية والإنسانية.

وبمناسبة اليوم الدولى لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء أصدرت حركة حماس بيانا صحفي طالبت فيه الأمم المتحدة بإدراج الاحتلال في القائمة السوداء للكيانات المجرمة بحقّ الأطفال. حيث قالت الحركة في البيان:

أولاً: إنَّ احتفاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهذا اليوم كل عام، ليذكّرهم مجدّداً بمعاناة وآلام أطفال فلسطين، في مخيمات اللجوء والشتات، ويضعهم أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، لوضع حدّ أمام استمرار الاحتلال في انتهاكاته الجسيمة وجرائمه المروّعة بحق أطفال فلسطين.

ثانياً: ندعو الأمم المتحدة إلى إدراج الاحتلال الصهيوني في قائمته السوداء للكيانات التي تستهدف الأطفال بالقتل والتعذيب والتشريد والمنع من الحقوق الأساسية للحياة الطبيعية.

ثالثاً: ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الطفل، إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والإنسانية، تجاه أطفال فلسطين، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين منهم في سجون الاحتلال

رابعاً: إنَّ استمرار الصمت والتقاعس والعجز الدولي عن تجريم انتهاكات الاحتلال وعدوانه المتصاعد ضد الأطفال في فلسطين، وعدم التحرّك بكل الوسائل لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم؛ يمثّل وصمة عار على جبين هذا العالم، المتخاذل عن وضع حدّ لجرائم هذا الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني.

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