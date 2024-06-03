تبرئة عمران خان من هذه التهمة..

العالم - أسيا والباسفيك

وقبيل الانتخابات في شباط/فبراير، صدرت ثلاثة أحكام سجن بحق خان في قضايا يصر على أنها رُتّبت لمنع عودته إلى السلطة.



وأعلن رئيس القضاة عامر فاروق القرار الصادر عن قاضيين في محكمة إسلام أباد العليا. وأكد سلمان صفدار، محامي حزب حركة إنصاف الذي ينتمي إليه خان، تبرئة رئيس الوزراء السابق من التهمة.



وما زال خان في السجن حيث يقضي حكما مدته سبع سنوات لمخالفته الشريعة الإسلامية للارتباط بزوجته بشرى بيبي بعد مدة قصيرة على طلاقها.



كما أُدين بالفساد اثر هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين العامين 2018 و2022. وبينما تم وقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 14 عاما في نيسان/أبريل، إلا أن إدانته ما زالت قائمة.