الإثنين ٠٣ يونيو ٢٠٢٤
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف "ايلات" بسلاح جديد

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف
الإثنين ٠٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء يوم الاثنين استهداف منطقة أم الرشراش في الاراضي المحتلة بصاروخ "فلسطين" الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة لأول مرة.

العالم-اليمن

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وصرح سريع بأن عملية الاستهداف تمت بصاروخ "فلسطين" الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة لأول مرة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني.

روابط ذات صلة

شاهد كيف تفخخ القسام منزلا وتفجره بقوات الاحتلال

شخصيات إيرانية من العيار الثقيل تعلن ترشحها بالإنتخابات الرئاسية.. شاهد من هي؟