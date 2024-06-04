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الاحتلال يؤكد مقتل 4 من المحتجزين بغزة

الاحتلال يؤكد مقتل 4 من المحتجزين بغزة
الثلاثاء ٠٤ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن "جيش" الاحتلال الصهيوني،مقتل أربعة من الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيراً إلى أنهم قُتلوا في خان يونس، ويجري التحقيق في ظروف مقتلهم.

العالم - فلسطين

وأكد ما يسمى "منتدى عائلات الأسرى" أنّ "قتلهم في الأَسر هو وصمة عار"، مشيراً إلى أن مقتلهم هم نتيجة عواقب تأخير الصفقات السابقة، التي كان يمكن التوصّل إليها.

بدوره، أكد المتحدث باسم "جيش" الاحتلال أنّ "مقتل (الأسرى) الأربعة حدث قبل عدة أشهر".

وقبل أيام، نشر الإعلام العسكريّ لكتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو، وجّهت من خلاله أسيرة "إسرائيلية" في قطاع غزّة رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قبضة المقاومة في القطاع، وإلى المستوطنين في كيان الاحتلال، في ظل استمرار أسرها منذ نحو 8 أشهر، وفشل خطط المسؤولين الإسرائيليين في إعادتها.

وقالت الأسيرة، التي لم تكشف القسّام صورتَها أو اسمها، مكتفيةً بإظهار يدها التي ترسم رسوماً تعبّر عن حالة الأسر: "لا تجعلوا مصيرنا في يدَي نتنياهو وكابينت الحرب".

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