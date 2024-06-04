تعليقات الإعلام العبري بعد إنذار بن غفير بالإستقالة إذا قبل نتنياهو بصفقة بايدن

العالم - العين الاسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على المقترح الذي أعلنه جو بايدن والذي جاء بمثابة إنقاذ لكيان الإحتلال الإسرائيلي من نفسه بعد الفشل في تحقيق اهداف العدوان على غزة والذي كان منذ البداية مدعوما من جانبه، ورغم علم الرئيس الامريكي بمكر نتنياهو بحسب أحد المعلقين في الإعلام العبري.

وسلط البرنامج الضوء على مكر نتنياهو الذي يتجلى بتردده وغموض موقفه الواضح من المقترح الذي أعلنه جو بايدن فهو لا يريد الظهور بمظهر الخاضع والمتخلي عن أهدافه في العدوان على غزة، لذا كرر مرارا بعد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه متمسك بها حتى النهاية.

وحول تفسير موقف نتنياهو الغامض والغير واضح والحاسم بشأن المقترح الذي أعلنه جو بايدن وحول قابليه ان يستمر في المماطله طويلا، أكد تيسير الخطيب الكاتب والباحث السياسي أن نتنياهو يدرك وكل اعضاء حكومته ومجلس حربه وحكومته المصغرة وجميع المستويات الأمنية والسياسية والعسكرية في الكيان الصهيوني، أن هذه الحرب قد وصلت الى طريق مسدود ويدركون أن الولايات المتحدة الامريكية تحاول ان تحمي هذا الكيان الاسرائيلي من نفسه في ظل وجود إنقسام غير مسبوق تقريبا في كل المستويات امنيا وعسكريا وسياسيا.

ولفت الخطيب الى انه في الكيان الاسرائيلي تختلط الخريطة الحزبية بالخريطة الشخصية بالخريطة الوطنية -إن جاز التعبير- ومن اجل ذلك نجد هذا الموقف المعقد، فكيف يمكن لنتنياهو أن يسير على ما يسميه أهدافه في القضاء على حماس، واسترجاع الاسرى وهو لم يستطيع ان ينجز هذا الامر ضمن السيطرة الجوية والأمنية طوال ثمانية أشهر فهو لا يستطيع ان يحقق ما عجز عن تحقيقه أول مرة.

وناقش البرنامج المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جون بايدن هو في الاصل مقترح صاغته المؤسسة العسكرية والامنية الاسرائيلية حيث يمكن استئناف العدوان في حال تم إطلاق جميع الاسرى الصهاينة بحسب المراسل العسكري الاسرائيلي اور هيلر.

وتطرق البرنامج الى غيوره ايلاند رئيس المجلس الامن القومي الصهيوني سابقا والذي اكد من جانبه ان مقترح بايدن هو دليل على فشل العدوان على غزه وان رفضه يعني تهديدا وجوديا لكيان الاحتلال غيورا آيلاند.

وسلط البرنامج الضوء على تلك الاخطاء التي يعترف بها المسؤول الامني السابق بارتكابها من جانب حكومة نتنياهو التي أوصلت إلى المقترح الذي أعلنه بايدن يمكن تلافيها في حال تلقف الاسرائيليون الجزرة الامريكية بالتطبيع مع السعودية كما يشير أحد المعلقين في الاعلام العبري.

كما بحث البرنامج في موضوع بن غفير، الذي لم يتردد في إطلاق التهديدات بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها بالكامل اذا قبل نتنياهو المقترح الذي أعلنه الرئيس الامريكي من اجل انهاء هذا العدوان.

ضيف البرنامج:

- تيسير خطيب الكاتب والباحث السياسي

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