الثلاثاء ٠٤ يونيو ٢٠٢٤
٠١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: جاهزون للحرب ونعد 'إسرائيل' بالخراب والتهجير والدمار

الشيخ نعيم قاسم: جاهزون للحرب ونعد 'إسرائيل' بالخراب والتهجير والدمار
الثلاثاء ٠٤ يونيو ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعتبر  نائب الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم أنه ليس هناك قرار أميركي جدي بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

العالم - لبنان

واشار في حديث لقناة الجزيرة ان "عروض بايدن للتهدئة تفتقر إلى الموضوعية، وطرحه انتخابي أميركي داخلي".

وأضاف الشيخ نعيم قاسم: "وصلتنا تهديدات في الشهرين الماضيين، وكان جوابنا أن جبهة لبنان مرتبطة بغزة"، موضحا ان ” الكلام عن انسحاب قوات الرضوان من الحدود اللبنانية مع الفلسطينية المحتلة غير صحيح”.

وأشار "إستخدمنا قسما قليلا من قدراتنا بما يتناسب مع طبيعة المعركة، وقرارنا ألا نوسع الحرب، لكننا سنخوضها إذا فرضت علينا".

واكد الشيخ قاسم أن "المقاومة جاهزة للمعركة ولن تسمح لإسرائيل بتحقيق أي انتصار، وأي توسيع إسرائيلي للحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في إسرائيل".

وختم: "إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها".

روابط ذات صلة

الشيخ قاسم: مساندة غزة مصلحة للبنان واذا قرر العدو توسيع المواجهة فنحن جاهزون

حزب الله: لولا وجود المقاومة لكان لبنان "مكسر عصا" لإسرائيل

حزب الله: "إسرائيل" تقف مفترسة ولا يوقفها إلا سلاح المقاومة

"حزب الله" يكشف تفاصيل جديدة حول العملية المزدوجة في "عرب العرامشة"