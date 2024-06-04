الشيخ نعيم قاسم: جاهزون للحرب ونعد 'إسرائيل' بالخراب والتهجير والدمار

العالم - لبنان

واشار في حديث لقناة الجزيرة ان "عروض بايدن للتهدئة تفتقر إلى الموضوعية، وطرحه انتخابي أميركي داخلي".

وأضاف الشيخ نعيم قاسم: "وصلتنا تهديدات في الشهرين الماضيين، وكان جوابنا أن جبهة لبنان مرتبطة بغزة"، موضحا ان ” الكلام عن انسحاب قوات الرضوان من الحدود اللبنانية مع الفلسطينية المحتلة غير صحيح”.

وأشار "إستخدمنا قسما قليلا من قدراتنا بما يتناسب مع طبيعة المعركة، وقرارنا ألا نوسع الحرب، لكننا سنخوضها إذا فرضت علينا".

واكد الشيخ قاسم أن "المقاومة جاهزة للمعركة ولن تسمح لإسرائيل بتحقيق أي انتصار، وأي توسيع إسرائيلي للحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في إسرائيل".

وختم: "إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها".