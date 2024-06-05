الموقف الإسرائيلي الغامض وموقف حماس الواضح

العالم - مع الحدث

كيف يقرأ موقف حماس اليوم الواضح من المقترح بانها تنتظر التزام الجانب الإسرائيلي بالوقف الدائم للنار والإنسحاب الكامل من القطاع وبدون ذلك لن يكون هناك اتفاق؟

كيف يقرأ كلام بايدن من أنه ربما يطيل الحرب لأهداف سياسية خاصة؟

لماذا يتخوف الجانب المصري من عدم التزام الجانب الإسرائيلي بوقف النار بغياب تعهدات أميركية حاسمة؟

هل تلزم واشنط تل أيبيب بمقترح بايدن عبر طلب جلسة لمجلس الأمن ونيل تأييد أعضاءه؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من نائب الأمين العالم للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عبدالله الأشعل.