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بن غفير يصعّد بوجه نتنياهو ويتهمه بإخفاء 'مسودة الاتفاق مع حماس'

بن غفير يصعّد بوجه نتنياهو ويتهمه بإخفاء 'مسودة الاتفاق مع حماس'
الأربعاء ٠٥ يونيو ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي لدولة الإحتلال، إيتمار بن غفير، أنه لن يصوّت إلى جانب الائتلاف الحاكم، حتى الكشف عن مسودة المقترح الإسرائيلي للصفقة مع حركة حماس، والذي تحدّث عنه الرئيس الأميركي جو بايدن.

العالم - فلسطين

ونقل موقع واينت العبري، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين في الحزب قولهم: "في ضوء حقيقة أن رئيس الحكومة يخفي مسودة الاتفاق مع حماس، والتي تشمل بنداً حول إنهاء الحرب، وحتى أنه تهرّب من عرضه على بن غفير على الرغم من تعهده بالقيام بذلك، فإن عوتسما يهوديت سيصوّت بحسب ضميره، ولن يكون ملتزماً بموقف الائتلاف في عملية التصويت في الكنيست، حتى يتوقّف رئيس الحكومة عن إخفاء مسودة الاتفاق".

ويأتي هذا الموقف على خلفية تهديدات بن غفير بأنه لن يكون جزءاً من الحكومة، وسيعمل على حلّها، إذا اختارت المضيّ في صفقة توصف بأنها "سيئة" من طرفه.

وكرّر بن غفير تهديداته في الأيام الأخيرة، قائلاً: "أعود وأكرر وأقول لرئيس الحكومة: إذا وقّعت على صفقة سيئة تؤدي إلى إنهاء الحرب بدون القضاء على حماس، فإن عوتسما يهوديت ستحل الحكومة".

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