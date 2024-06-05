بن غفير يصعّد بوجه نتنياهو ويتهمه بإخفاء 'مسودة الاتفاق مع حماس'

العالم - فلسطين

ونقل موقع واينت العبري، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين في الحزب قولهم: "في ضوء حقيقة أن رئيس الحكومة يخفي مسودة الاتفاق مع حماس، والتي تشمل بنداً حول إنهاء الحرب، وحتى أنه تهرّب من عرضه على بن غفير على الرغم من تعهده بالقيام بذلك، فإن عوتسما يهوديت سيصوّت بحسب ضميره، ولن يكون ملتزماً بموقف الائتلاف في عملية التصويت في الكنيست، حتى يتوقّف رئيس الحكومة عن إخفاء مسودة الاتفاق".

ويأتي هذا الموقف على خلفية تهديدات بن غفير بأنه لن يكون جزءاً من الحكومة، وسيعمل على حلّها، إذا اختارت المضيّ في صفقة توصف بأنها "سيئة" من طرفه.

وكرّر بن غفير تهديداته في الأيام الأخيرة، قائلاً: "أعود وأكرر وأقول لرئيس الحكومة: إذا وقّعت على صفقة سيئة تؤدي إلى إنهاء الحرب بدون القضاء على حماس، فإن عوتسما يهوديت ستحل الحكومة".