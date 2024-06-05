المشاهد الأولى لعملية نوعية نفذها حزب الله بسرب مسيرات انقضاضية بحرفيش

العالم - لبنان
واستهدف حزب الله تجمعا مستحدثا للجنود الإسرائيليين في مستعمرة الكوش في بلدة حرفيش الجليل الغربي والتي تبعد عن الحدود مع جنوب لبنان حوالي 5 كم.
وأعلنت مصادر عبرية عن مقتل جنديين إسرائيليين جراء هجوم لحزب الله غير مسبوق بطائرة بدون طيار انتحارية في حُرفيش بالجليل الغربي.
وقالت مركز الجليل الطبي الصهيوني في نهاريا: استقبلنا 7 جرحى جراء القصف على حُرفيش
من جانبها قالت المقاومة الإسلامية فی لبنان حزب الله في بيان: شن مجاهدونا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب مستعمرة الكوش الصهيونية.
وأضافت: الهجوم على مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو الاسرائيلي وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.