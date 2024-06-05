الأربعاء ٠٥ يونيو ٢٠٢٤
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

المشاهد الأولى لعملية نوعية نفذها حزب الله بسرب مسيرات انقضاضية بحرفيش

الأربعاء ٠٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد وثقت اللحظات الأولى بعد العملية النوعية التي نفذها حزب الله بسرب من مسيرات انقضاضية استهدفت تجمعا مستحدثا لجنود إسرائيليين في شمال فلسطين المحتلة.

العالم - لبنان

واستهدف حزب الله تجمعا مستحدثا للجنود الإسرائيليين في مستعمرة الكوش في بلدة حرفيش الجليل الغربي والتي تبعد عن الحدود مع جنوب لبنان حوالي 5 كم.

وأعلنت مصادر عبرية عن مقتل جنديين إسرائيليين جراء هجوم لحزب الله غير مسبوق بطائرة بدون طيار انتحارية في حُرفيش بالجليل الغربي.

وقالت مركز الجليل الطبي الصهيوني في نهاريا: استقبلنا 7 جرحى جراء القصف على حُرفيش

من جانبها قالت المقاومة الإسلامية فی لبنان حزب الله في بيان: شن مجاهدونا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش الصهيونية.

‏وأضافت: الهجوم على مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو الاسرائيلي وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة ‌‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

روابط ذات صلة

شاهد.. لحظة إستهداف حزب الله منظومة القبة الحديدية بثكنة إسرائيلية