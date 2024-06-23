شاهد ما صرّح به رئيس لجنة بالكنيست الإسرائيلي حول الحرب مع حزب الله

العالم – خاص بالعالم

مقر قيادة تابع للفرقة إحدى وتسعين لجيش الاحتلال شمال شرق مدينة صفد كان مسرحا لصولات وجولات المسيرات الإنقضاضية اللبنانية التي استهدفت أماكن تموضع قوات جيش الاحتلال وأوقعت العديد من الإصابات بحسب اعتراف جيش الاحتلال وتأكيد بيان للمقاومة الذي شدد أيضا على إن العملية تأتي ردا على ‏الاغتيال الذي نفذه الكيان الإسرائيلي في بلدة الخيارة جنوب لبنان ودعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

بمسيرات انقضاضية أيضا شنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل التابعة لجيش الاحتلال موقعة قتلى وجرحى في صفوف جنوده.

الحرب مع حزب الله ستكون معقدة الآن أو لاحقا ولن تكون سهلة أو نزهة .. الكلام لرئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين الذي أكد في تصريح لصحيفة 'معاريف' العبرية بأن إسرائيل ليست في وضع مناسب لخوض قتال على الجبهتين الشمالية والجنوبية داعيا إلى أخذ تهديدات الحزب على محمل الجد.

صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية نقلت عن ضابط مشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي في الشمال قوله إن حزب الله يقوم بتحديث معلوماته طوال الوقت مشيرا إلى إنها مسابقة تعليمية لا تنتهي أبدا، وأولئك الذين يتعلمون ويتطورون بشكل أسرع عندما يسمعون الجرس سيكونون أكثر نجاحا.

يأتي هذا في وقت واصل جيش الإحتلال الإسرائيلي استهدافه للمناطق السكنية وبيوت الآمنين في جنوب لبنان وقد نشر لقطات قال إنها توثق غاراته الجوية على أهداف في بلدتي كفركلا والطيبة في جنوب لبنان.

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