بالفيديو.. رفع علم فلسطين على واجهة كاتدرائية ميلان

العالم-اوروبا

وقال عضو مجلس مدينة يوروبا فيردي، كارلو مونجوزي، عبر حسابه على فيسبوك، أن العلم الفلسطيني رفع صباح اليوم على واجهة كاتدرائية ميلان.

وأوضح مونجوزي أن المبادرة "لقيت ترحيبا بتصفيق الحاضرين في الساحة" أمام الكاتدرائية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية.

جدير بالذكر أن إيطاليا لا تعترف رسميا بدولة فلسطين.

وأمس الثلاثاء، أعلنت سلوفينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

وقبل سلوفينيا، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا، في 28 مايو/ أيار الماضي، اعترافها بدولة فلسطين.