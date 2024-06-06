وزير النفط الإيراني: تنفيذ 50 مشروعا بقيمة 47.5 مليار دولار

العالم – إيران

أعلن ذلك اوجي اليوم الخميس في حفل تدشين مشاريع في مجال توصيل الغاز إلى مدن محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق).

وأضاف أن الرئيس الشهيد آيةالله السيدإبراهيم رئيسي كان يؤكد ضرورة إنجاز مشاريع توصيل الغاز في هذه المحافظة وكان يتابع الموضوع بنفسه.

وأوضح أنه تم خلال السنوات الثلاث من عمر الحكومة، تدشين أكثر من 155 مشروعا غير مكتمل في قطاع النفط والغاز بما فيها تطوير حقول النفط والغاز وجمع غازات الشعلة وكذلك قطاع مصافي النفط ومصافي الغاز وخطوط نقل منتجات النفط وخطوط نقل الغاز.

وأكد انه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة البدء في تنفيذ 50 مشروعا عاما بقيمة 47.5 مليار دولار في البلاد، ما أدى إلى زيادة إنتاج النفط بنسبة 60 بالمائة وزيادة الإنتاج من مليونين و200 ألف برميل إلى 3 ملايين و670 ألف برميل.

وأكد أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة 53 مليون متر مكعبت إلى إنتاج الغاز الخام، بالإضافة إلى جمع 11.5 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب.