السنوار يعلن موقفه بشأن أسلحة حماس!

العالم - فلسطين

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن يحيى السنوار قال للمفاوضين العرب إنه لن يقبل اتفاق سلام إلا إذا التزمت "إسرائيل" بوقف إطلاق نار دائم.

وقال وسطاء عرب إن السنوار أبلغهم في رسالة موجزة تلقوها يوم الخميس: "(حماس) لن تتخلى عن أسلحتها أو توقع على اقتراح يطلب ذلك"، بينما يجري مسؤولان أمريكيان كبيران بما في ذلك مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز محادثات في المنطقة بهدف إعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة.

وعرض بايدن الأسبوع الماضي ما قال إنه "مقترح إسرائيلي" على ثلاث مراحل يفضي إلى وضع حد للحرب وتبادل الأسرى وإعادة إعمار القطاع، دون أي وجود لـ "حماس" في السلطة.

وفي سياق متصل عد القيادي في "حماس" أسامة حمدان يوم الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي اقترحه الرئيس بايدن، هو مجرد "كلمات"، مشيرا إلى أن الحركة لم تحصل على أي التزامات مكتوبة تتعلق بهدنة.