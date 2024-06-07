الجمعة ٠٧ يونيو ٢٠٢٤
٠٩:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش07-06-2024

الجمعة ٠٧ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 06-06-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 05-06-2024