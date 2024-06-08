هذا اللاعب يتصدر قائمة ذهبية لنجوم أمم أوروبا قبل'يورو 2024'

العالم- الرياضة

ويتصدر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ أمم أوروبا، بعدما خاض 25 مباراة بالمسابقة القارية حتى الآن، متفوقا على أقرب ملاحقيه مواطنيه جواو موتينيو وبيبي، اللذين لعبا 19 لقاء في البطولة.

واستعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخباتهم في نهائيات كأس الأمم الأوروبية عبر التاريخ، من بين الدول الـ24 التي تأهلت للنسخة المقبلة للبطولة، نلقي عليهم الضوء في السطور التالية.

ألبانيا

يتصدر كل من أمير أبراشي، وأنسي أجولي، وإتريت بيريشا، والسيد هيساي، وإرمير لينجاني، وميرجيم مافراج، وأوديسي روشي، وأرماندو صديقو قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في أمم أوروبا مع منتخب ألبانيا، برصيد 3 لقاءات لكل منهم.

ويشارك منتخب ألبانيا للمرة الثانية في أمم أوروبا، بعدما سجل ظهوره الوحيد في نسخة المسابقة عام 2016 التي استضافتها فرنسا.

النمسا

يتقاسم ديفيد ألابا ومارتن هينتريجر، مارسيل سابيتزر قائمة أكثر لاعبي النمسا مشاركة في اليورو برصيد 7 لقاءات لكل منهم، علما بأن الفريق يشارك في المسابقة للمرة الرابعة بعد نسخ 2008 و2016 و2020.

بلجيكا

يتساوى تيبو كورتوا وروميلو لوكاكو قائمة الأكثر ظهورا في البطولة مع المنتخب البلجيكي برصيد 10 لقاءات، حيث يتفوقا بفارق مباراة وحيدة على أقرب ملاحقيهما توبي ألديرفيريلد، كيفن دي بروين، إيدن هازارد، دريس ميرتنز، توماس منير، توماس فيرمايلين، أكسيل فيتسل.

ويتواجد المنتخب البلجيكي، الذي يحلم بحمل كأس البطولة للمرة الأولى، في أمم أوروبا للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

كرواتيا

يعتلي النجم المخضرم لوكا مودريتش قائمة أكثر لاعبي منتخب كرواتيا خوضا للمباريات في كأس الأمم الأوروبية برصيد 13 لقاء، حيث يتفوق بفارق لقاء على داريو سرنا، صاحب المركز الثاني بالقائمة.

ويلعب منتخب كرواتيا، وصيف كأس العالم 2018 وثالث مونديال 2022، للمرة السابعة في أمم أوروبا، حيث حافظ على مقعده في المسابقة للنسخة السادسة على التوالي.

التشيك

يحافظ حارس المرمى المعتزل بيتر تشيك والنجم السابق كارل بوبورسكي بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات المنتخب التشيكي بأمم أوروبا، عقب خوض كل منهما 14 مباراة في البطولة، حيث يتقدمان بفارق لقاءين على أقرب ملاحقيه بافيل نيدفيد.

ويلعب منتخب جمهورية التشيك للمرة الـ11 في أمم أوروبا، منذ أن كان اسمه منتخب تشيكوسلوفاكيا.

الدنمارك

مازال الحارس المعتزل بيتر شمايكل متصدرا لترتيب أكثر اللاعبين لعبا في البطولة مع منتخب الدنمارك حتى الآن، بعدما شارك في 13 مواجهة، بفارق 3 لقاءات أمام أقرب ملاحقيه مايكل لاودروب وجون سيفبويك.

ويأمل منتخب الدنمارك، الذي يشارك للمرة العاشرة، في التتويج بأمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز باللقب عام 1992 في السويد.

إنكلترا

يتساوى المهاجم المخضرم هاري كين والنجم المعتزل جاري نيفيل التواجد على قمة أكثر المشاركين في البطولة مع منتخب إنكلترا، بعدما خاض كل منهما 11 مباراة، بفارق لقاء وحيد أمام أقرب ملاحقيهما واين روني ورحيم ستيرلينغ.

ويحلم منتخب إنكلترا في مشاركته الـ11 بأمم أوروبا، بالحصول على اللقب القاري المرموق للمرة الأولى في تاريخه، وإضافة لقب كبير إلى رصيده، بعد فوزه بكأس العالم عام 1966.

وكان المنتخب الإنكليزي صعد للمباراة النهائية في نسخة المسابقة الماضية (يورو 2020)، لكنه خسر أمام نظيره الإيطالي بركلات الترجيح.

فرنسا

نصب الظهير الأيمن المعتزل ليليان توران نفسه كأكثر اللاعبين خوضا للقاءات في أمم أوروبا مع المنتخب الفرنسي، بعدما شارك في 16 مباراة، حيث يتفوق بفارق لقاء وحيد على الحارس هوجو لوريس، صاحب المركز الثاني بالقائمة، فيما يأتي أسطورة كرة القدم العالمية زين الدين زيدان في المركز الثالث، عقب مشاركته في 14 لقاء مع منتخب (الديوك) في المسابقة العريقة.

ويطمح منتخب فرنسا، وصيف مونديال 2022، الذي يشارك للمرة الـ11 في البطولة، للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق أن ظفر باللقب عامي 1984 حينما استضافها على ملاعبه، و2000 في هولندا وبلجيكا.

جورجيا

يشارك منتخب جورجيا للمرة الأولى في كأس الأمم الأوروبية، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بصعوده عبر الملحق المؤهل للمسابقة في التصفيات، ولذلك فهو لا يمتلك أي لاعب سبق له المشاركة في المسابقة.

ألمانيا

يتواجد لاعب الوسط المعتزل باستيان شفاينشتايجر على رأس قائمة أكثر لاعبي منتخب ألمانيا لعبا في أمم أوروبا برصيد 18 لقاء، بفارق 3 مباريات أمام الثنائي توماس مولر ومانويل نوير، اللذان يتقاسمان الوصافة، فيما يتواجد فيليب لام وتوني كروس في المركز الثالث بـ14 مباراة.

ويأمل المنتخب الألماني في مشاركته الـ14 بكأس الأمم الأوروبية، في الفوز بالبطولة للمرة الرابعة والانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع نظيره الإسباني، لاسيما مع إقامة البطولة على ملعبه وأمام جماهيره.

المجر

يتصدر آدم شالاي قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في لقاءات البطولة مع منتخب المجر برصيد 7 لقاءات، حيث يتفوق بفارق مواجهة وحيدة أمام آدم ناجي، صاحب المركز الثاني بالقائمة.

ويطمع المنتخب المجري في تحقيق المفاجأة والفوز لأول مرة بالبطولة التي يشارك فيها للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

إيطاليا

اقتنص ليوناردو بونوتشي صدارة قائمة أكثر اللاعبين لعبا في مباريات كأس أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا، وذلك خلال مشاركته في النسخة الماضية للمسابقة (يورو 2020)، التي توج بها المنتخب الأزرق، بعدما خاض 18 مباراة مع الفريق بالبطولة.

وتقدم بونوتشي بفارق لقاء وحيد على الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون والمدافع المعتزل جورجيو كيلليني، فيما يتساوى أنطونيو كاسانو وأليساندرو ديل بييرو وباولو مالديني في رصيد 13 مباراة بالمركز الثالث.

ويهدف منتخب إيطاليا للاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي والفوز للمرة الثالثة في تاريخه بالبطولة التي يشارك فيها للمرة الـ11.

هولندا

يأتي الحارس المعتزل إدوين فان دير سار على رأس أكثر المشاركين في أمم أوروبا مع منتخب هولندا، حيث خاض 16 مباراة في البطولة القارية، بفارق 3 لقاءات أمام أقرب ملاحقيه النجمين المعتزلين فيليب كوكو ودينيس بيركامب.

ويسجل المنتخب الهولندي ظهوره الـ11 في البطولة، حيث يرغب في الحصول على اللقب للمرة الثانية، بعدما سبق أن توج بها مرة وحيدة عام 1988 بألمانيا الغربية.

بولندا

يتربع المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي على قمة ترتيب أكثر لاعبي بولندا لعبا في لقاءات أمم أوروبا، حيث شارك في 11 لقاء، فيما يحل الثلاثي ياكوب بواشتشيكوفسكي وكاميل جليك ولوكاس بيتشيك في المركز الثاني بثمانية لقاءات.

وكان منتخب بولندا آخر المتأهلين لـ(يورو 2024)، حيث يشارك في المسابقة للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما اجتاز الملحق المؤهل للبطولة في التصفيات، ليواصل ظهوره المستمر في أمم أوروبا والذي بدأ منذ نسخة 2008.

البرتغال

كتب النجم كريستيانو رونالدو اسمه بحروف من ذهب، ليس في تاريخ منتخب البرتغال فحسب، ولكن في كأس الأمم الأوروبية، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات المسابقة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1960، بعدما لعب في 25 لقاء.

ويسعى المنتخب البرتغالي، الذي يشارك في أمم أوروبا للمرة التاسعة، للتتويج بالمسابقة للمرة الثانية، بعدما سبق أن حمل الكأس مرة وحيدة عام 2016.

رومانيا

يتصدر أسطورة الكرة الرومانية غورغ هاجي قائمة أكثر اللاعبين خوضا للقاءات مع منتخب بلاده في أمم أوروبا برصيد 8 لقاءات، حيث يتفوق بفارق مباراة وحيدة على كريستيان كيفو، صاحب المركز الثاني.

ويعود المنتخب الروماني للمشاركة في أمم أوروبا للمرة السادسة، بعدما غاب عنها في النسخة الماضية.

اسكتلندا

يتصدر حارس المرمى الراحل آندي غورام، قائمة أكثر لاعبي المنتخب الأسكتلندي مشاركة في أمم أوروبا، بعدما لعب في 6 لقاءات، بالتساوي مع ستيوارت ماك كال، وجاري مكأليستر.

ويشارك المنتخب الأسكتلندي في أمم أوروبا للمرة الرابعة، بعدما سبق أن تواجد في نسخ 1992 و1996 و2020.

صربيا

يحل أيقونة كرة القدم الصربية دراجان ستويكوفيتش في صدارة قائمة أكثر لاعبي منتخب بلاده مشاركة في أمم أوروبا برصيد 7 لقاءات، حيث يتقدم بفارق مباراتين أمام دراجان دجاييتش، الذي يتواجد في الوصافة.

ويلعب منتخب صربيا في أمم أوروبا تحت هذا الاسم للمرة الأولى، بعدما سبق أن لعب في البطولة تحت اسم يوغوسلافيا أعوام 1960، 1968، 1976، 1984، فيما تواجد بالمسابقة تحت اسم صربيا ومونتنجرو عام 2000.

سلوفاكيا

يتساوى ماريك هامسيك مع يوراي كوتسكا وبيتر بيكاريك على قمة ترتيب أكثر لاعبي منتخب سلوفاكيا خوضا للمباريات في كأس الأمم الأوروبية برصيد 7 مباريات.

ويلعب المنتخب السلوفاكي في أمم أوروبا للمرة الثالثة، بعد نسختي 2016 و2020.

سلوفينيا

يستعد المنتخب السلوفيني للمشاركة في أمم أوروبا للمرة الثانية، بعدما تواجد في نسخة عام 2000، التي أقيمت في هولندا وبلجيكا، حيث يتساوى 11 لاعبا في رصيد 3 لقاءات.

واللاعبون الـ11 هم ميلنكو أسيموفيتش، أليش تشيه، ملادان دابانوفتيش، مارينكو جاليتش، أمير كاريتش، سريتشكو كاتانيتش، جيليكو ميلينوفيتش، ديوني نوفاك، ميلان أوستيرتش، ميران بافلين، ملادن رودونيا.

إسبانيا

يتقاسم سيسك فابريغاس وأندرياس إنييستا وخوردي ألبا صدارة قائمة أكثر لاعبي منتخب إسبانيا مشاركة في أمم أوروبا، برصيد 16 لقاء، بفارق مواجهة وحيدة أمام كل من سيرخيو راموس وديفيد سيلفا، صاحبا المركز الثاني.

ويبحث المنتخب الإسباني للتتويج باللقب الرابع في البطولة التي يشارك فيها للمرة الـ12 في تاريخه والثامنة على التوالي، بعدما سبق أن نال الكأس أعوام 1964 و2008 و2012.

سويسرا

حجز 5 لاعبين صدارة ترتيب أكثر لاعبي منتخب سويسرا لعبا في أمم أوروبا وهم بريل إيمبولو وريكاردو رودريجيز وهاريس سيفيروفيتش وشيردان شاكيري ويان سومر، بعدما شارك كل منهم في 9 مواجهات بالمسابقة.

وتفوق الخماسي على أقرب ملاحقيهم جرانيت تشاكا وفابيان شار، بفارق مباراة وحيدة، حيث يلعب المنتخب السويسري في أمم أوروبا للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

تركيا

يحتفظ الحارس المعتزل رشدي رتشبر بصدارة قائمة أكثر لاعبي منتخب تركيا خوضا للقاءات في أمم أوروبا، بعدما لعب في 9 مباريات، بفارق مواجهة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه هاكان بالتا.

ويتواجد المنتخب التركي في أمم أوروبا للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

أوكرانيا

يتصدر أندري يارمولينكو قائمة أكثر اللاعبين في المنتخب الأوكراني ظهورا في كأس الأمم الأوروبية، بعدما تواجد في 11 لقاء، مبتعدا بفارق 3 لقاءات أمام أوليكساندر زينشينكو، صاحب المركز الثاني.

ورغم الظروف الصعبة التي مر بها المنتخب الأوكراني بسبب تردي الأوضاع السياسية في البلاد، فقد حافظ على مشاركته في أمم أوروبا، التي تأهل إليها عبر الملحق في التصفيات، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بعدما سبق أن شارك أيضا في نسخ 2012 و2016 و2020.