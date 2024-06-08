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هنية: حماس لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا

هنية: حماس لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا
السبت ٠٨ يونيو ٢٠٢٤ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولاً وقبل كل شيء، مشددا على أنه إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم.

العالم - فلسطين

وقال هنية في تصريح له اليوم السبت: شعبنا لن يستسلم، والمقاومة ستواصل الدفاع عن حقوقنا في وجه هذا العدو المجرم.

وأشار إلى أن العدو يواصل المجازر ضد شعبنا والأطفال والنساء والتي تجري فصولها الآن في النصيرات ودير البلح

وشدد على أن العالم صنف الاحتلال بأنهم قتلة الأطفال، لكنه عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا.

وأكد أن الاحتلال فشل عسكريا وسقط سياسيا وهو ساقط أخلاقيا وعلى العالم أن يتحرك.

وحث شعوب الأمة وأحرار العالم أن ينتفضوا في وجه هذه المجازر الوحشية وارتقاء العشرات من الشهداء المدنيين

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