حماس تكشف عن مصير أحياء اعلنتهم 'اسرائيل'قتلی في النصيرات

العالم - فلسطين

الاحتلال ينشر معلومات زائفةً ويروّج أكاذيب ويضلّل الرأي العام بشأن مجزرة مدرسة الاونروا في النصيرات وسط قطاع غزة. هذا ما اكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وفنّد في بيان ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف عناصر من حماس في المدرسة.

وقال مدير مکتب الاعلام الحکومي في غزة، اسماعيل الثوابتة: "جيش الاحتلال الاسرائيلي ينشر معلومات زائفة ويروج أکاذيب ويضلل الرأي العام بنشر أسماء زعم أنه قتلهم في مجزرة النصيرات بينهم أحياء ومسافرون وبينهم شهداء في أوقات وأماکن مغايرة وليس في النصيرات. القائمة التي نشرها جيش الاحتلال الاسرائيلي فيها ثلاثة مواطنين هم علی قيد الحياة وأنهم لم يستشهدوا وأن من بينهم مواطن مسافر منذ سنوات والان يعيش خارج قطاع غزة. القائمة التي نشرها جيش الاحتلال الاسرائيلي تضم أسماء استشهدت في أماکن اخری وفي مواعيد مغايرة".

وتابع البيان أنّ جيش الاحتلال زعم أنّه لم يقتل أطفالاً في مجزرة النصيرات، ولكن الأسماء تكذّب روايته وتدحض افتراءاته. وقدم المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه قائمةً بأسماء الأطفال الذين استشهدوا في المجزرة.

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن جيش الاحتلال يتعمد استهداف وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين والنازحين وخاصةً الأطفال والنساء، وأنه يستهدف مدارس الأونروا ومراكز الإيواء التي تضم عشرات آلاف الهاربين من القتل والقصف بشكل متعمد في إطار الإبادة الجماعية. مع الاشارة الى أن الاحتلال دمر اكثر من مئة وخمسين مدرسةً للاونروا خلال العدوان.

وحمّل المكتب، الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد القانون الدولي، داعياً كل العالم إلى إدانة هذه المجازر وإدانة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت قناة سي.ان.ان اعترفت، باستخدام جيش الاحتلال ذخائر أمريكية لقصف مدرسة 'الأونروا' في مخيم النصيرات. ووصفت وكالة الأونروا المجزرة بالصادمة، مكذّبةً مزاعم الاحتلال بوجود مسلحين.