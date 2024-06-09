هكذا تدعم 'كوكاكولا' الاحتلال الإسرائيلي

العالم - فلسطين

وظهرت نوعا أرغماني (25 عاما) برفقة والدها في مستشفى "شيبا" (تل هشومير) في "تل أبيب"، وهي تشرب الـ"كوكاكولا"، بعد ساعات قليلة من خروجها من غزة، بينما يعاني الفلسطينيون هناك حتى من إيجاد مكان لعلاج المصابين، بعدما قضى الاحتلال على النظام الصحي خلال الحرب الممتدة لأكثر من ثمانية أشهر.



ودعا العديد من نشطاء ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تجديد حملة مقاطعة "كوكاكولا" باعتبار أنها شريك في الجرائم الإسرائيلية الأمريكية وحرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.



الخوف من المقاطعـة

تواجه الشركة الأمريكية الشهيرة، مثل العديد من الشركات الأمريكية الكبرى، حملات مقاطعة في الشرق الأوسط وعدد من كبرى البلدان الإسلامية، إلا أنها لم تشر إلى تأثير هذه المقاطعة الحالية، كما أنها لم تظهر إيراداتها من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2023، لأنها دمجت المنطقة مع أوروبا وأفريقيا في تقريرها المالي.



ورغم ذلك، تراجعت أرباح الشركة 3 بالمئة في الربع الأخير من 2023 إلى 1.98 مليار دولار مقارنة بملياري دولار في الربع المقابل في 2022.