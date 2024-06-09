من هو المرشح للرئاسة الايرانية محمد باقر قاليباف؟

العالم – ايران

ومن بين الشخصيات التي جرى تأييد أهليتها محمد باقر قاليباف.

فمن هو قاليباف؟

محمد باقر قايباف من مواليد 1961 مدينة طرقبه - بمحافظة مشهد .

سياسي اصولي وقائد عسكري سابق شغل منصب عمدة طهران

تولى قيادة كتيبة الامام الرضا (ع) عام 1982 ابان الحرب المفروضة ومن ثم اصبح قائد لواء خراسان الخامس .

بعد الحرب المفروضة تولى العديد من المناصب العسكرية منها :

- قيادة اللواء 25 كربلاء

-قيادة مقر خاتم الانبياء للإعمار في الفترة ما بين 1994-1997

-قائد سلاح الجو في حرس الثورة الاسلامية من 1997 وحتى 2000

-كما شغل منصب رئيس الشرطة الإيرانية في الفترة من 2000 – 2005

-ممثل رئيس الجمهورية ورئيس مقر مكافحة تهريب البضائع والعملات الصعبة عام 2002

تم انتخابه عمدة طهران من قبل المجلس البلدي للعاصمة خلفا لمحمود أحمدي نجاد الذي ترك المنصب بعد انتخابه رئيسا، وشغل المنصب لمدة 12 عاما.

كان مرشحا في انتخابات ايران الرئاسية عام 2013 لكنه خسر امام حسن روحاني وحل في المرتبة الثانية بـ 6,077,292 صوتا.

كما كان مرشحا في انتخابات الرئاسة عام 2005 .

حاصل على الماجستير في الجغرافيا السياسية من جامعة طهران والماجستير في الجغرافيا البشرية من جامعة طهران والدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة تربيت مدرس.

وهو ايضا طيار يعتمد عليه لطيران بعض طائرات الايرباص.

-يشغل قاليباف حاليا منصب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، حيث أُعيد انتخابه لولاية جديدة لرئاسة المجلس في مايو 2024.