صنعاء تكشف تفاصيل عن شبكة التجسس الأميركية الإسرائيلية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

بمثابة الإنجاز الأمني المهم وصف ما أعلنته الأجهزة الأمنية في صنعاء بشأن الكشف عما أسمتها بشبكة تجسس أميركية إسرائيلية ألقت القبض على عناصرها خلال فترة سابقة.

فبحسب الأجهزة الأمنية فإن هذه الشبكة قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود وفي مختلف نواحي الحياة، بهدف تنفيذ مخططات أميركية وإسرائيلية في اليمن.

وفي بيان قال رئيس جهاز الأمن والمخابرات في اليمن اللواء عبدالحكيم الخيواني إن: "وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جندت العناصر الرئيسيين في الشبكة التجسسية، وعملت على تدريبهم استخباراتيا وتزويدهم بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة."

ووفق الوثائق والأدلة التي كشفتها الأجهزة الأمنية مدعمة باعترافات مصورة لعناصر الشبكة فإن الأعمال التجسسية والتخريبية تمثلت في التأثير على صانعي القرار واختراق سلطات الدولة، كما أنها مارست أدوارا تخريبية وتدميرية في القطاعات الاقتصادية والزراعية والتعليمية والصحية، وشاركت في تنفيذ مخططات تستهدف الهوية الإيمانية والجوانب القيمية والأخلاقية.

وقال الخبير الأمني اليمني نجيب العنسي لمراسلنا إن: "هذا الإنجاز الأمني يكشف تفوق الاستخبارات اليمنية في مقابل مخابرات العدوان، بالإضافة إلى أن لة آثار على مستوى العمليات من الناحية العسكرية، حيث سيفقد العدو مصادره على الأرض.. اللجنة الأمنية تعمل وفق تنسيق متكامل وبآلية منتظمة وباحترافية عالية، والدليل هو قدرتها على اختراق الاستخبارات الأجنبية وكشف جواسيسها."

البيان الأمني كشف أيضا أن شبكة التجسس المعلن عنها زودت الجانبين الأميركي والإسرائيلي منذ عقود بمعلومات سرية سيادية وعسكرية وأمنية بالغة الأهمية والخطورة، وأدارت خلال السنوات الأخيرة أنشطة استخباراتية تستهدف القدرات العسكرية والتصنيعية للقوات المسلحة اليمنية، كما عملت على رصد التحركات العسكرية ورفع الإحداثيات لصالح أجهزة مخابرات معادية.

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