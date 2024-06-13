الأمم المتحدة: عدد المهجرين قسراً بلغ 120 مليون نسمة

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وقالت الأمم المتحدة إنّ عدد المهجرين بسبب الحروب والعنف والاضطهاد بلغ مستوى قياسياً، وفي تزايد مستمر، ويمثل إدانة فظيعة لحالة العالم. وأضافتْ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنّ النزوح القسري في سائر أنحاء العالم ارتفع للعام الثاني عشر على التوالي إلى مستوى قياسي، إذْ أجبرتْ الصراعات والحروب المستعرة في أماكن عدة مثل غزة والسودان وبورما مزيداً من الناس على الفرار من منازلهم.

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو جراندي من ارتفاع أعداد النازحين حول العالم في حال لم يتمّ تبني تعديلات سياسية عالمية واسعة.