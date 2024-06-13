فيديو خاص: مقابلة حصرية حول الانتخابات، من سيفوز بالرئاسة؟!!

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وقال حسام الدين آشنا المستشار الرئاسي السابق ورئيس مركز الدراسات التابع لرئاسة الجمهورية: المرشحون الستة ينقسمون الى فئات متعددة بعضهم حديثو العهد واثنان كثيرا المشاركة وآخران لم يكملا المشوار والغيا ترشحهما للانتخابات الرئاسية السابقة، وفي السابق بعضهم كانوا في البرلمان مثل قالبياف و بزشكيان وقاضي زاده هاشمي، واثنان كانا نشيطين في السلك الدبلوماسي و، وبعضهم كانوا في السلك الامني وهم جليلي وقالبياف وبورمحمدي.

واضاف آشنا: اثنان منهم لهم خبرة تنفيذية في امانة العاصمة طهران وهما زاكاني وقالبياف، لكن هل هؤلاء يستطيعون ان يكونوا ممثلين للشعب الايراني، هذا ما لا يمكنني الان البت فيه مسبقا.

واشار الى ان نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية التشريعية والرئاسية في البلاد كانت اقل من التوقعات، لكن ارى ان هذه المرة يمكن ان تزداد وتيرة نشاطات المرشحين في الحملات الانتخابية.

واعتبر حسام الدين آشنا المستشار الرئاسي السابق ورئيس مركز الدراسات التابع للرئاسة الجمهورية ان المشاركة الشعبية تزيد من قوة الرئيس المنتخب وتمنحه ثقة أكبر بنفسه،

واشار آشنا الى ان انطلاق الحملة الانتخابية بعد الحادث المأساوي للرئيس الراحل ومرافقيه، يمكن ان يزيد من سخونة المشهد الانتخابي والمشاركة الشعبية.

ورآى ان المرشح مسعود بزشكيان لديه اهتمام كبير بضرورة ان تكون نسبة التصويت عالية في الانتخابات، وبطبيعة الحال فإن نسبة المشاركة المتدنية ستقلل من فرص فوزه، كما ان جميع المرشحين لا يرغبون في ان تكون نسبة المشاركة متدنية.

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