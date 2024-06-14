استشهاد طفل بقصف للاحتلال على حي الزيتون في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين الفلسطينيين، وكل من يتحرك في الحي، ما أدى لاستشهاد طفل.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منازل المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ، شهيدين من داخل الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

واستشهد مواطن في قصف زوارق الاحتلال الحربية استهدف منطقة الميناء فرب خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,232 مواطنا، وإصابة 85,037 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.