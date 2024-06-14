الجمعة ١٤ يونيو ٢٠٢٤
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد طفل بقصف للاحتلال على حي الزيتون في غزة

استشهاد طفل بقصف للاحتلال على حي الزيتون في غزة
الجمعة ١٤ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

استشهد طفل، اليوم الجمعة، بقصف مدفعية الاحتلال على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين الفلسطينيين، وكل من يتحرك في الحي، ما أدى لاستشهاد طفل.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منازل المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ، شهيدين من داخل الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

واستشهد مواطن في قصف زوارق الاحتلال الحربية استهدف منطقة الميناء فرب خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,232 مواطنا، وإصابة 85,037 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

روابط ذات صلة

شاهد.. آليات جيش الاحتلال تتوغل في منطقة جديدة بغزة

حرب غزة في يومها الـ225.. شهداء بغارات على رفح

هكذا فجرت سرايا القدس حقل ألغام في آليات وجنود جيش الاحتلال

إنجازات المقاومة في الميدان وتبعثر خطط نتنياهو