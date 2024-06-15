انتهاكات إسرائيلية في الضفة الغربية وإشعل النار في أراض زراعية

العالم - فلسطين

في مسلسل يومي جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمدن وبلدات وقرى الضفة الغربية. اقتحامات تتخلها مداهمات للمنازل وتدمير للبنى التحتية، ومواجهات واعتقالات.

كفر دان غربي جنين شهدت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة وقيامها بتسيير دورياتها في شوارعها قبل أن تقتحم عدداً من المنازل. كما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع مواجهات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت أيضاً بلدة برقين في جنين.

وفي قرية رمانة، غرب جنين أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المدنيين.

وفي رام الله، اصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون.

المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال امتدت الى بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث داهمت القوات الاسرائيلية وسط البلدة وصادرت عدداً من المركبات وفتشت أراضي المواطنين.

وفي مخيم الأمعري للاجئين جنوبي مدينة البيرة أصيب عدة فلسطينيين برصاص الاحتلال حالات بعضهم خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط المخيم ووقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن من بين الحالات الخطيرة طفلاً وشاباً أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبتهما بالمخيم.

الاقتحامات الإسرائيلية شملت أيضا حي المصايف وقرية أم صفا في رام الله وبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، التي شهدت تفجير المقاومة لعبوات ناسفة باليات جيش الاحتلال في قربة بُرقة.

الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة لم تتوقف عند الاقتحامات حيث أشعل مستوطنون النار في أراض زراعية لفلسطينيين في منطقة عين قديس ببلدة حوسان غربي المدينة، مما ألحق أضرارا واسعة بالأراضي.