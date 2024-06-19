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ردود الفعل الإسرائيلية بعد خطاب السيد حسن نصر الله اليوم

الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في القدس المحتلة أنه بحسب المصادر العبرية الرسمية وغير الرسمية وصفت خطاب السيد حسن نصر الله اليوم بأنه خطاب مهم جداً وأعطى تفاصيلا دقيقة جدا، أن سلاح الجو الإسرائيلي على جاهزية تامة لأي تطوّر قد يحصل من قبل حزب الله سواء في الجليل أو في المناطق المحيطه بهذه المنطقة.

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ولفت مراسلنا إلى أن كل التصريحات التي جاءت بهذا الخطاب والمصادر العبرية كافة كانت قد أعطت إهتماما كبيرا لانه جاء تحديدا بعد عملية"الهدهد"التي كشف عنها التصوير الجوي لمناطق حساسة في حيفا والمناطق العسكرية الاسرائيلية والسفن والبارجات الحربية ومواقع الصناعات العسكرية الاسرائيلية، حيث تناول الكثير من النقاط المهمة التي جاءت في هذا الخطاب.

وأشار مراسلنا إلى أنه يعتبر تصريح رسمي على المستوى السياسي والعسكري الذي قال بأنه سيكون هنالك رد كبير جدا وسيحوّل الضاحية وبيروت كما حصل في قطاع غزة- بحسب تعبيره- وان الطائرات وسلاح الجو الاسرائيلي والفرق الميدانية في الشمال جاهزة وعلى تم الاستعداد للرد اذا كان هنالك تطور في الجبهة الشمالية الجنوبية وحتى اذا كان هنالك تجاوز من قبل حزب الله سوف يكون هنالك ردود كبيرة جدا من الجانب الاسرائيلي على هذه التطورات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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