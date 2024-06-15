شاهد.. بطولات القسام في التصدي لقوات الاحتلال في غزة

العالم-فلسطين

استهدفت “القسام” مقر القيادة الإسرائيلية في محور نتساريم غرب غزة بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم، بحسب البيان.

هذا وأعلنت كتائب القسام اليوم السبت، تنفيذ “كمين مركب” استهدف جنودا إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في منشور عبر منصة تلغرام: “مع صبيحة يوم عرفة، نفذ مجاهدونا كمينا مركبا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح”.

وأضافت: “تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح”.

وأوضحت أنه فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع “نمر” بقذيفة “الياسين 105” ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

كما بثت القسام مشاهد من استهداف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لوسائط الدفاع الجوي لطائرة مروحية في محاور التقدم بمدينة رفح جنوب القطاع.

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