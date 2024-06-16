قيادي فلسطيني: عملية مدرعة النمر فضحت كذب الاحتلال

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واوضح ان الرئيس بايدن يريد بذلك التهرب من المسؤولية لان حماس قد اتصلت بالفصائل الفلسطينية وكتب الرد بالموافقة الاولية على وقف اطلاق النار ثم بينت انها مستعدة لنقاش بعض النقاط. مضيفا انه يتم العودة والقول انه يجب على الضغط عبر مصر وقطر على الفلسطينيين في حين انه يجب الضغط على الكيان الاسرائيلي للموافقة.

واشار الى انه في الجانب العسكري اراد الكيان الاسرائيلي اثبات انه ممسك بالاوضاع في قطاع غزة حيث ينسف ويدمر ما يشاء، لكن مقتل القوة التي كانت في مدرعة النمر هي قوة الهندسة الاسرائيلية هي قوة غير عادية، وهي تدلل ان المقاومة لاتخضع للمعطيانت الاسرائيلية وترد على كذب كيان الاحتلال بالوقائع.

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