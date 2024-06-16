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كيف سرق الاحتلال فرحة العيد من أطفال غزة؟

الأحد ١٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

أصر الاحتلال الاسرائيلي علی سرقة فرحة العيد من الفلسطينيين، باستمرار قصفه للمناطق المختلفة من قطاع غزة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في خانيونس أن المواطنين الفلسطينيين حاولوا صنع قليلاً من بهجة العيد من خلال مشاركتهم في صلاة عيد الاضحی والذهاب الی مساجدهم المدمرة والتكبير فوق ركام المساجد ثم العودة الی خيامهم واماكن نزوحهم.

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وأضاف مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي أصر علی منع فرحة العيد لدی الفلسطينيين حيث قصفت مدافعه شمال قطاع غزة وتعرضت منازل المواطنين في رفح بجنوب القطاع للقصف كما تم قصف المناطق الشرقية للمحافظة الوسطی والمناطق الشرقية لدوار الكويت في مدينة غزة حيث شهد قصفاً عنيفاً ادی لارتقاء عدداً من الشهداء ووقوع عدداً من الاصابات.

وأكد مراسل العالم ان هذا القصف، سرق فرحة العيد من الاطفال الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة.

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