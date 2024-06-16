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مراسلة العالم..

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة لمنع الفلسطينيين من الاحتفال بالعيد

الأحد ١٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

منع الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين من فرحة عيد الأضحی المبارك، بعدما اقتحمت قواته مخيم الفارعة جنوب طوباس.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في نابلس ان مصادر محلية اكتشفت قوات خاصة لجيش الاحتلال تسللت إلى داخل المخيم، واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة عقب اكتشافها.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري، وانتشرت في عدة محاور من مخيم الفارعة ومحيطه ووادي الفارعة.

واقتحمت قوات الاحتلال مبنى تابعاً للأونروا بمخيم الفارعة وأطلقت النار صوب المواطنين.

وأکدت مراسلة العالم إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة، موضحة أن طواقم الإسعاف تعجز عن الوصول للإصابة بسبب كثافة إطلاق النار.

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