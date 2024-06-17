الأونروا: الأعمال القتالية مستمرة رغم إعلان الجيش الإسرائيلي وقف العمليات

العالم – خاص بالعالم

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إنه لم يحدث أي وقف للقتال مضيفا أنه من الناحية العملياتية لم يتغير شيء.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة أعلنت وزاة الصحة في غزة عن ارتفاع ضحايا العدوان العدوان حيث بلغ عدد الشهداء منذ السابع من اكتوبر تشرين الأول الماضي إلى سبعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وسبعة وأربعين شهيدا.



وأضافت الوزارة أن عدد المصابين بلغ خمسة وثمانين ألفا وثلاثمائة واثنين وسبعين مصابا، وأشارت إلى أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال أربعة وعشرين ساعة وصل منها للمستشفيات عشرة شهداء وثلاثة وسبعين مصابا.

وفي ظل استمرز المجازر الإسرائيلية تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور وتكبيده الخسائر.



وفي إطار ذلك اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة ستة عشر جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة. وقال جيش الاحتلال إن ثلاثة الاف وثمانمئة وثمانية وأربعين ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء الحرب جرح الف وتسعمائة واثنين وأربعين منهم خلال العملية البرية.

مضيفا أن ستمائة واثنين وستين ضابطا وجنديا قتلوا وخمسمائة واثنين وثمانين أصيبوا بجروح بالغة منذ السابع من اكتوبر تشرين الأول الماضي. وبين أن مئتين وواحد وأربعين جنديا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة جروح ثمانية وعشرين منهم خطيرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..