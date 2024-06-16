عدد قتلى جنود إسرائيليين في غزة يفوق 660 قتيلاً

العالم - فلسطين

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أوضح "الجيش" أنّ الجندي هو الرقيب، يكير ليفي، وقد قتل في المعارك جنوبي القطاع.

وبمقتله، يصل عدد الجنود القتلى في صفوف "جيش" الاحتلال إلى 17 جندياً هذا الشهر، منهم 16 في قطاع غزة ومعظمهم في رفح، جنوبي قطاع غزة، وجندي عند الجبهة مع لبنان.

ويرتفع بذلك أيضاً عداد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 661 قتيلاً منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وبشأن الحدث في رفح، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل 11 جندياً، 8 منهم في عملية مركبة نفذتها كتائب القسّام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) و2 في مدينة غزة، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن عسكريين إسرائيليين أن انفجار ناقلة الجند جعل العثور على الجثث والتعرف عليها أمراً صعباً.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستوى السياسي في "إسرائيل" يتعرّض لانتقادات واسعة من قبل صفوف ضباط قوات احتياط في "جيش" الاحتلال عقب الحدث في رفح.