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بايدن يعترف بجرائم الاحتلال: عدد كبير من الفلسطينيين الأبرياء ضحايا حرب غزة

بايدن يعترف بجرائم الاحتلال: عدد كبير من الفلسطينيين الأبرياء ضحايا حرب غزة
الأحد ١٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل مباشر بارتكاب قوات الاحتلال جرائم ضد الأبرياء الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب التى يشنها الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي.

العالم-الامريكيتان

وقال الرئيس الأمريكي في بيان صادر من الرئاسة الأمريكية بالتزامن مع احتفالات المسلمين فى الولايات المتحدة بعيد الأضحى، "إن عدد كبير للغاية من الأبرياء الفلسطينيين قتلوا في غزة بينهم آلاف الأطفال."

كما أكد جو بايدن، "أن هناك عائلات فلسطينية في قطاع غزة من منازلها ودمرت مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن عيد الأضحى يأتي في وقت صعب يعاني فيه المدنيون الأبرياء في غزة ويلات الحرب."

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة وتحرير جميع الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف جو بايدن :"نعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين ونحن نعمل على ذلك ".على حد قوله.

وتابع: "اقتراح وقف إطلاق النار عبر ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل إلى حماس يعد أفضل طريقة لإنهاء الحرب."

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