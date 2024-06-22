شاهد.. تصاعد أرقام الوفيات بين أطفال غزة جراء انتشار الأوبئة

العالم – خاص بالعالم

أربعة اطفال فلسسطينيين استشهدوا في أسبوع بسبب الجوع، هذا ما كشف عن مدير مستشفى كمال عدوان حسام ابو صفية شمالي قطاع غزة.



وقال أبو صفية في مؤتمر صحفي فقدنا طفلا بقسم الحضانات خلال الساعات الأخيرة، وهو رابع طفل يستشهد بالمستشفى خلال الأسبوع الأخير بسبب سوء التغذية.



واعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة في وقت سابق وصول نحو مائتين و اربعة عشر طفلا الى المستشفى خلال اسبوعين نتيجة ظهور اعراض سوء التغذية الحادة من بينها ست حالات في وضع حرج تم نقلها الى قسم العناية المركزة يتم معلاجتهم بمحاليل الانعاش في ظل انعدام المواد الغذائية.



في سياق متصل حذر المكتب الاعلامي الحكومي في غزة من حدوث مجاعة وشيكة في محافظتي غزة و الشمال ما لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة تلزم الاحتلال بفتح معبر رفح و تدفق المساعدات الى القطاع مشيرا الى ان المواطنين اضطروا لتناول اوراق الشجر بسبب نفاد المواد الغذائية.



من جانبه أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف كاظم أبو خلف أن أرقام الإصابات والوفيات بين أطفال قطاع غزة تتصاعد بشكل مخيف جراء انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع وبين الخيام، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب بالقدر الكافي، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

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