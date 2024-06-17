تفاعل واسع من الناشطين مع مناسبة عيد الأضحى في غزة

العالم _ هاشتاغ

أهالي قطاع غزة أحيوا عيد الأضحى على طريقتهم، وهي طريقة مختلفة عن باقي الدول وباقي الشعوب الإسلامية. هكذا كان عيد الأضحى في غزة، وهكذا كانت صلاة العيد.. بين الأنقاض والدمار ومشاهد القتل والمجازر.

لكلٍّ أمنيته في العيد، خاصة الأطفال. لكن لأطفال غزة أمنياتهم النابعة مما يعيشونه. امنيات هي أن يكونوا مع أهلهم وأشقائهم وأحبائهم. هذا كل ما يريدونه

تفاعل واسع جدا من الناشطين مع مناسبة عيد الأضحى في غزة.

"محمد آدم" كتب في هذا الموضوع. العيد ليس مجرد يومٍ عادي بالنسبة لهم، بل هو شعور يجمعهم، يعيد إليهم ذاكرتهم ويمنحهم القوة للمضي قدمًا. ففي قلوبهم، يظل العيد عيدًا مهما كانت الظروف. اللهم اجعلهُ عيدَ نصرٍ وعزّة وفرج وتحرير لأمّتنا وغزّتنا يا رب".

"يوسف وهبي" أيضا كان له تعليق وفيه. الوقوف الحقيقي هو مع غزة، فغزّة الان هي عرفة. عيد الاضحى هو غزة والنصر القريب ان شاء الله.. واهل غزة هم الذين يضحون عن كل الأمة. وأهل العيد هم المشاركون الحقيقيون في الدفاع عن اهل غزة وفلسطين.. لبنان اليمن العراق ايران.. اضحى مبارك وكل عيد وانتم بخير.

أما "حليمة المصري" فكتبت. نظل متذبذبين بين شعورين: فرح العيد وحزن غزة تذبذب مزعج كئيب، لا يشعره إلا من آمن بالأمة الواحدة، ولا يتخلص منه إلا موتى القلوب! اللهم الفرحَ الأكبرَ بعودة الأمة إلى دينها، وتحرير فلسطين من هيمنة عدوها.

ونحن من برنامج هاشتاغ نتمى أن يأتي عيد الأضحى المقبل وأهالي غزة في منازلهم وبين أحبائهم

قبل أشهر استنفرت الولايات المتحدة آلتها الإعلامية لإقناع العالم بان الرصيف البحري الذي تريد إنشاءه على شاطئ غزة هو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. لكن فيما بعد تبينت الحقيقة، بعد دخول جنود الاحتلال عبر الميناء وفي شاحنات المساعدات الإنسانية لتنفيذ عملية النصيرات. اليوم أعلنت واشنطن نقل الرصيف إلى ميناء أسدود العبري. لماذا؟ وهل انتهت مهمة الرصيف العسكرية؟ وهل كان حقا لأغراض إنسانية؟

نقل الرصيف الأميركي من شواطئ غزة إلى ميناء أسدود حظي بتعليقات كثيرة على منصة إكس.

"مؤمن أبو زعيتر" كتب في هذا السياق. تفكيك الرصيف الأمريكي العائم في غزة بعد أسبوع من المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوأمريكي في النصيرات يكشف الدور الأمني والإستخباراتي الخبيث لهذا الرصيف وأنه لم يكُن إلا قاعدة أمنية وإستخباراتية للعدو الأمريكي لمساعدة الكيان الصهيوني بارتكابه مجزرة النصيرات.

"خالد سكري" أيضا علق. ابسط شئ نقل الرصيف العائم لإسرائيل يدل على استعدادات كبيره فى اتجاه الشمال. الحقيقه ان سكوت العرب عن مذبحه غزه أدى إلى توسع الخطه الاسرائيليه وسيؤدى الى زياده احتمالات الحرب وتوسيع الحزام الأمنى لإسرائيل على حساب العرب.

"ميرفت" بدورها علقت ساخرة. -اميركا: جاري فك الميناء البحري قبالة شواطئ غزة... شو فشلت المهمة؟

أرقام صادمة كشفها آخر التقارير المتلعقة بعَمالة الاطفال في الدول العربية. أرقام مرتفعة في عدد من الدول العربية تكشف الواقع المر للاطفال في هذه الدول، حيث العَمالة المنتشرة بدون اي احترام لحقوق الطفل.

من تفاعل الناشطين مع هذه القضية لدينا هنا تعليق من "روان الحنفي" التي كتبت. السبب الرئيسي هو الفقر، رغم إني ضد إننا نجيب عيال على بطال، بس بما إنهم موجودين فمضطرين نتقبل ده ولكن بردو عدم وجودهم مش هيلغي عمالة الأطفال، لأن عمالة الأطفال هتفضل موجودة حتى لو الأهل جابو طفل واحد او اتنين.. طب ليه؟ هنرجع للسبب الرئيسي وهو الفقر ودي حاجة مش في إيدينا للأسف.

"سرجون بدراني" ايضا علق. والله يا أخي عمالة الأطفال بالعراق مصيبة كبيرة العوائل الفقيرة مجبورة تخلي أطفالها يشتغلون بسبب الفقر.

أخيرا مع "صلاح الخروصي" الذي كتب. انظروا إلى أطفال غزة كيف يقتلون يوميا بالعشرات وأنتم في مجلس الخوف تقفوا ضد وقف إطلاق النار وأيضا تمدون الصهاينة بالعتاد لكي يقتلوا أطفال ونساء وشيوخ غـزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..