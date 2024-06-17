شاهد.. مبادرة باكستانية متفردة لتخفيف مأساة الشعب الفلسطيني

العالم – خاص بالعالم

وقالت انعام الرحمن وهي عضوة في رابطة المسلم الباكستانية : فلسفة تقديم الاضاحي تقوم على الايثار، والشعب الفلسطيني يضحي بنفسه لأجل المقدسات، لذا قرر الباكستانيون ارسال معظم أضاحي العيد لفلسطين، وستصل الى معبر رفح في غضون ايام لتكون مجهزة لستة اشهر قادمة، ليستلمها أهالي غزة مع فتح معبر المساعدات.

وقال عبد القدير وهو متبرع بالاضاحي:"لطالما كنت اتحرق للجهاد الى جانب الاخوة الفلسطينيين ضد الصهاينة، ولصعوبة ذلك اتبرع الآن لمظلومي غزة بالغذاء والمال، لأشعر بأني اقوم بجزء من واجبي دفاعاً عن هذا الشعب المظلوم والمدافع عن الاقصى المبارك".

مبادرات الشعب الباكستاني المتنوعة دعماً لفلسطين، يتلاقاها الفلسطينيون في باكستان والخارج بترحيب واسع، داعين الدول العربية والاسلامية لحذو خطى الباكستانيين نصرة لفلسطين.

ولم يقتصر الدعم الباكستاني لفلسطين على ارسال الاضاحي لاهالي غزة، بل تعداه الى حملات تبرعات مالية واسعة في هذه الايام المباركة التي تحث على تنمية روح الايثار والتعاضد نصرةً للمظلومين.

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