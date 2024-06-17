بينها 3 بلدان عربية.. ما هي الدول التي تحتفل اليوم بأول أيام عيد الأضحى؟

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وتحتفل 3 دول عربية، هي سلطنة عمان والمغرب وموريتانيا، بعيد الأضحى اليوم، إذ أعلنت هذه الدول أن بداية شهر ذي الحجة كانت يوم السبت الموافق 8 يونيو، وبالتالي جاء عيد الأضحى اليوم الاثنين.

أما الدول غير العربية التي احتفلت بالعيد اليوم، فهي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلاديش وباكستان وإيران وغانا.

وأعلنت هذه الدول عدم توافقها مع التوقيت المتبع في السعودية حيث تم رؤية الهلال في وقت مختلف، مما أدى إلى تحديد موعد عيد الأضحى في يوم مختلف.

ويأتي هذا التباين بسبب اختلاف طرق رؤية الهلال واعتماد بعض الدول على الحسابات الفلكية، بينما تعتمد دول أخرى على الرؤية البصرية للهلال، مما يؤدي إلى اختلاف مواعيد بداية الشهور الهجرية ومن ثَم تواريخ الأعياد الإسلامية.