العدوان على غزة تجاوز طاقة محتليها!

العالم - الإحتلال

وأظهرت بيانات المؤتمر الطبي الإسرائيلي أنّه يتم إدخال أكثر من 1000 جريح كل شهر للعلاج في أقسام إعادة التأهيل، وأن %35 من المعاقين في "جيش" الاحتلال يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.

وتواصلت فصائل المقاومة إلحاق الخسائر البشرية الفادحة بـ"جيش" الاحتلال، على مختلف جبهات القتال، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفي هذا السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، إصابة 16 جندياً من "الجيش" الإسرائيلي، في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين أقر الاحتلال بهلاكهم إلى 664 شخصا، منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 314 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، في ظل تكتم شديد على أعداد المصابين داعيا بحرصهم على معنويات الجبهة الداخلية، وفقا لما تؤكده وسائل إعلام إسرائيلية.