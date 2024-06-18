بالفيديو...بوتين يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة دولة

العالم-اسيا والباسفيك

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة دولة تستغرق يومين إلى بيونغ يانغ، حيث استقبله في المطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وبدأت محادثة بين بوتين وكيم جونغ أون في مطار بيونغ يانغ ثم اقتربا من سيارة الليموزين الرئاسية وأشار كل منهما للآخر بالصعود إلى السيارة، وكرر الزعيمان إيماءاتهما المتطابقة عدة مرات، ونتيجة لذلك جلس بوتين على اليمين وسار كيم جونغ أون مبتسما حول الجزء الخلفي من السيارة وجلس في المقعد الخلفي الأيسر.

الجدير بالذكر أن برنامج زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية، وسيعقد الجزء الرئيسي منه يوم الأربعاء، في 19 يونيو/ حزيران، ومن المقرر أن تتم المحادثات بأشكال مختلفة.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.