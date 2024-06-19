الاحتلال ينتهج سياسة الأرض المحروقة في قصف رفح

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في ديرالبلح ان مدينة رفح تتعرض لكثافة نارية بالقصف المدفعي واطلاق النار من الطائرات المروحية علی عدد من المواقع ابرزها المنطقة الوسطی من مدينة رفح منطقة دوار العودة الكراج الشرقي.

وأضاف ان الاحتلال الاسرائيلي ينتهج سياسة تدمير المربعات السكنية التي شملت أحياء مختلفة من ضمنها حي الشابورة وحي البرازيل وحي السلام وحي التنور.

وأكد ان هذه المناطق، جميعها تتعرض لسياسة الارض المحروقة ويدمر جيش الاحتلال في هذه المناطق، المنازل والمربعات السكنية والبنية التحتية ولايريد لهذه المدينة ان تبقی كما هي.

وأشار مراسل العالم الی وجود عملية واضحة تمثلت في تقدم الاليات العسكرية واطلاق نار علی مجموعة من المواطنين في تل السلطان وحي السعودي في غرب مدينة رفح، ما أسفر عن ارتقاء 8 شهداء في منطقة مواصي رفح نقلوا الی مستشفی ناصر بالاضافة الی عدد من الشهداء والجرحی في شوارع الحي السعودي والمناطق الغربية لمدينة رفح بعد ان قامت الطائرات الحربية باطلاق النار علی كل من يتحرك في هذه المناطق.

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